В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали четыре человека

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария произошла на участке трассы Баку–Газах, проходящем через село Нэвахы.

По предварительным данным, в результате аварии автомобиля марки "Жигули" пострадали жители села Губалы Балоглан: Илхама Талыбова (1969 г.р.), Сарвиназ Агаева (1967 г.р.), Севиндж Поладова (1975 г.р.) и Руслан Талыбов (1994 г.р.). Все они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ведется расследование.