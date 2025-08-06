Трамп выступит с заявлением в Белом доме на неизвестную тему

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома.

"В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства.

Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа.

Источник: РИА Новости