В Украине идет суд над умершим Жириновским
В Шевченковском районном суде Киева проходит судебный процесс над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
В числе обвиняемых также значатся российский министр спорта Михаил Дегтярев и замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко.
По данным издания, очередное слушание дела состоится 15 августа.
Украинские суды регулярно выносят приговоры в отношении российских политиков и общественных деятелей. Процесс над Жириновским может стать первым прецедентом, когда подсудимым заявлен умерший человек.
Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
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