В Украине идет суд над умершим Жириновским

В Шевченковском районном суде Киева проходит судебный процесс над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

В числе обвиняемых также значатся российский министр спорта Михаил Дегтярев и замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По данным издания, очередное слушание дела состоится 15 августа.

Украинские суды регулярно выносят приговоры в отношении российских политиков и общественных деятелей. Процесс над Жириновским может стать первым прецедентом, когда подсудимым заявлен умерший человек.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.