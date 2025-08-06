В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня

Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает Центральное телевидение Китая.

Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома.

"По состоянию на 12.00 (7.00 мск - ред.) 6 августа в ловушке оказались 14 человек, семь из которых были спасены (в настоящее время их состояние стабильно), поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости