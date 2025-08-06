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Диагностика хронических венозных заболеваний включена в ОМС

Феликс Вишневецкий10:43 - Сегодня
Диагностика хронических венозных заболеваний включена в ОМС

В 2024 году за счёт обязательного медицинского страхования было проведено 138 825 цветных допплеровских исследований и 219 флебографий с целью диагностики хронических венозных заболеваний.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Хронические венозные заболевания - это группа заболеваний, возникающих в результате длительных функциональных или структурных нарушений вен. К этой группе относятся варикозная болезнь, хроническая венозная недостаточность, посттромботический синдром, флебопатия, ангиодисплазии, венозные язвы и ретикулярный варикоз.

Диагностика подобных венозных заболеваний проводится в основном с помощью визуального осмотра, ультразвуковой визуализации и функциональных тестов. Наиболее распространённым методом первичного обследования является цветное допплеровское ультразвуковое исследование. Этот метод представляет собой современный, неинвазивный, безболезненный и безопасный способ визуализации, позволяющий оценить состояние сосудов и характеристики кровотока. Цветное допплеровское УЗИ не требует госпитализации, а результат доступен сразу после обследования. Во время исследования можно получить подробную информацию о скорости и направлении кровотока, проходимости сосудов, функции венозных клапанов и анатомическом строении вен. Этот метод широко применяется для выявления таких заболеваний, как варикозная болезнь, хроническая венозная недостаточность, посттромботический синдром, флебопатия и тромбоз вен.

Цветное допплеровское ультразвуковое исследование в некоторых случаях может быть недостаточным для полной оценки состояния сосудов. В таких ситуациях для получения более детального изображения применяется флебография (или венография). При флебографии в сосуды вводится контрастное вещество, после чего с помощью рентгена, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) получают подробные изображения. Эта инвазивная процедура предоставляет более полную информацию о структуре и функциональном состоянии вен. Флебография особенно эффективна для диагностики глубокого венозного тромбоза, хронической венозной недостаточности, венозных мальформаций и стенозов сосудов.

Исследование также проводится при длительных, неясных отёках ног, необъяснимых болях, подозрении на тромбоз, а также перед операциями для оценки состояния сосудов.

Венозные нарушения широко распространены среди населения и при отсутствии своевременной диагностики могут привести к серьёзным осложнениям и снижению качества жизни. Поэтому проведение перечисленных инструментальных обследований за счёт обязательного медицинского страхования и их доступность создают важные возможности для раннего выявления заболеваний, разработки индивидуальных планов лечения и эффективной терапии.

Эти обследования проводятся по обязательному медицинскому страхованию в государственных медицинских учреждениях, подчинённых TƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения, а также в медицинских организациях (частных и подведомственных государственным органам), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

С перечнем государственных медицинских учреждений, где предоставляются соответствующие медицинские услуги, вы можете ознакомиться, воспользовавшись функцией «Система поиска медицинских учреждений».

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