Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе, есть погибшие

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа, есть погибшие, сообщила пресс-служба властей анклава.

"Двадцать человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием", — говорится в релизе.

Правительство Израиля 26 июля согласилось возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей Газы и создать коридоры для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства.

После частичного возобновления поставок администрация сектора Газа неоднократно обвиняла Тель-Авив в попытках саботировать распределение гумпомощи. По ее мнению, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" и не обеспечивает безопасность.

Источник: РИА Новости