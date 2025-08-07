СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе
Трамп планирует на следующей неделе лично встретиться с Путиным.
Как сообщает The New York Times, об этом стало известно от двух источников.
По их данным, глава Белого дома намерен после двусторонней встречи провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В статье отмечается, что о своём намерении Трамп сообщил в среду во время телефонного разговора с европейскими лидерами. Ожидается, что во встрече примут участие только три лидера. Участие европейских представителей исключается.
По информации издания, европейские лидеры с пониманием отнеслись к словам Трампа.
В телефонном разговоре, помимо Трампа и Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, а также специальный представитель Трампа по мирным инициативам Стив Уиткофф.