СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Трамп планирует на следующей неделе лично встретиться с Путиным.

Как сообщает The New York Times, об этом стало известно от двух источников.

По их данным, глава Белого дома намерен после двусторонней встречи провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В статье отмечается, что о своём намерении Трамп сообщил в среду во время телефонного разговора с европейскими лидерами. Ожидается, что во встрече примут участие только три лидера. Участие европейских представителей исключается.

По информации издания, европейские лидеры с пониманием отнеслись к словам Трампа.

В телефонном разговоре, помимо Трампа и Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, а также специальный представитель Трампа по мирным инициативам Стив Уиткофф.