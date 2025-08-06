В России закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени

В Московском государственном университете закрыли «Институт исследований природы времени», на протяжении более 25 лет занимавшийся изучением телепортации, машины времени, получения информации из будущего и других нетрадиционных научных тем.

На это обратил внимание телеканал RTVI.

Как уточняется, структура функционировала на поддомене официального сайта МГУ и использовала помещения университета для проведения семинаров. Среди направлений работы указывались такие, как «Постижение природы изменчивости мира» и «Разработка адекватных способов измерения изменчивости».

Декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников в разговоре с RTVI заявил, что о существовании подобного института ничего не знал.

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. <...> Честно говорю, что впервые слышу об этом», — утверждает он.

Журналисты обратились в пресс-службу вуза с вопросом, существует ли это подразделение официально и насколько подобные темы соответствуют задачам университета и современной научной парадигме. На момент публикации ответа от МГУ не поступило. Однако вскоре после запроса сайт института стал недоступен. По данным RTVI, его последняя версия была зафиксирована в кэше поисковой системы Яндекс 3 августа 2025 года.

Источник: Газета.ру