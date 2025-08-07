 Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Украине | 1news.az | Новости
Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Украине

First News Media13:50 - Сегодня
Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Украине

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве иностранных дел.

Собеседник агентства уточнил, что телефонный разговор Лаврова и Фидана состоялся 7 августа. Он отметил, что в ходе этой беседы главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами между Россией и Украиной. Более подробную информацию источник не раскрыл.

