Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Украине

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве иностранных дел.

Собеседник агентства уточнил, что телефонный разговор Лаврова и Фидана состоялся 7 августа. Он отметил, что в ходе этой беседы главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами между Россией и Украиной. Более подробную информацию источник не раскрыл.