Кыргызстан ограничил иностранное влияние на СМИ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О средствах массовой информации».

В документе прописаны порядок регистрации, правила работы и правовой статус редакций, а также ответственность и гарантии для журналистов. Основные положения закона опубликовала пресс-служба главы государства, передают СМИ.

Согласно закону, иностранные граждане и компании не смогут владеть более чем 35% акций, долей или паев в уставном капитале медиа-структур, работающих в Кыргызстане.

За редакциями сохранено право не раскрывать источник информации, включая личность человека, предоставившего сведения на условиях анонимности. Исключения возможны только по решению суда.

Закон вводит прямой запрет на цензуру и любые формы давления со стороны должностных лиц. Также запрещается вмешательство в деятельность редакции или учредителей.

В документе описан порядок регистрации, перерегистрации, приостановления и прекращения деятельности СМИ. Работа может быть начата сразу после внесения данных о редакции в реестр органов юстиции. Приостановить или закрыть издание можно только по решению суда или по инициативе учредителей.

Особое внимание уделено интернет-СМИ. В окончательной версии закона указано, что обязательной регистрации подлежат не только традиционные медиа, но и онлайн-платформы — включая сайты и блоги. Изначально обсуждалась добровольная форма регистрации для сетевых изданий, однако в итоговом тексте закреплена обязательность.

В законе также уточняются права журналистов, порядок доступа к информации и случаи освобождения редакций от ответственности.

По словам пресс-службы президента, закон направлен на развитие независимых, конкурентоспособных и ответственных медиа в Кыргызстане.