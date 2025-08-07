В БГУ появится новая специальность

С нового учебного года в Бакинском государственном университете (БГУ) начнут готовить бакалавров по специальности «Специальная педагогика».

Новая специальность будет доступна на факультете социальных наук и психологии.

Как передает 1news.az, специальная педагогика, или дефектология, занимается изучением психологических особенностей развития детей (а также взрослых) с физическими и умственными нарушениями. Она разрабатывает теоретические основы, принципы и методы их обучения. Эта специальность включает в себя несколько направлений:

Сурдопедагогика: обучение и воспитание детей с нарушениями слуха и речи.

Тифлопедагогика: обучение и воспитание детей с нарушениями зрения.

Олигофренопедагогика: обучение и воспитание лиц с умственными нарушениями.

Логопедия: изучение теоретических и практических вопросов, связанных с обучением лиц с нарушениями речи.

Помимо этого, в сферу деятельности новой специальности входит подготовка будущих специалистов к работе с детьми с аутизмом, синдромом Дауна, гиперактивностью, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями.

Выпускники, успешно завершившие обучение, смогут работать в специализированных государственных школах-интернатах, реабилитационных центрах, а также в частных психологических и медицинских учреждениях по всей стране.