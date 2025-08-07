Азербайджанский боксер фигурирует в деле о попытке похищения австралийского криптомиллиардера - ФОТО

В июле 2024 года австралийский криптомиллиардер Тим Хит подвергся нападению двух мужчин, переодетых в маляров, на лестничной клетке своего многоквартирного дома в Эстонии, но избежал похищения, откусив часть пальца одному из нападавших.

Одним из нападавших был бывший боксер из Азербайджана Аллахверди Аллахвердиев. Он попытался зажать криптоинвестору рот, однако мужчина прокусил нападавшему указательный палец и сумел вырваться, добравшись до своей квартиры, сообщает 1news.az со ссылкой на Bitget.com. Криптоинвестору тоже не удалось избежать увечий в борьбе он потерял зуб - вскоре после инцидента нападавшие скрылись.

Отмечается, что эстонские правоохранители выяснили, что группа похитителей отслеживала перемещения Т.Хита с помощью GPS-трекера на его автомобиле. Предполагается, что злоумышленники въехали в Эстонию по поддельным грузинским паспортам и несколько дней готовились к нападению, предварительно купив униформу маляров в хозяйственных магазинах. Изначально планировалось отвезти криптоинвестора в арендованную сауну, чтобы там заставить его перевести криптоактивы.

На фото австралийский криптомиллиардер Тим Хит

Помимо А.Аллахвердиева, в Эстонии задержан гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Еще двое нападавших находятся в розыске, включая предполагаемого организатора преступления Наджафа Наджафли. А.Аллахвердиев рассказал, что за похищение ему обещали 100 000 евро (около 200 тыс. манатов), однако, по его словам, он лишь инсценировал нападение и просил всех участников сговора отказаться от совершения задуманного.

Эстонская прокуратура утверждает, что И.Мамедов был водителем, скрывшимся с места преступления, однако он отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что приехал в Эстонию как турист.

Отметим, что судебный процесс, связанный с попыткой похищения криптомиллиардера Тима Хита, продолжается в Эстонии.

На фото Аллахверди Аллахвердиев

Фото: Yolo Group, Vallo Kruuser/Eesti Ekspress