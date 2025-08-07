Трамп хочет привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность задействовать Национальную гвардию для борьбы с преступностью в американской столице.

«Да, мы рассматриваем это, поскольку количество преступлений [в Вашингтоне] просто возмутительно. Мы собираемся облагородить город, сделать его красивым. И это включает в том числе введение войск Национальной гвардии, возможно, в очень скором времени», - сказал Трамп журналистам. Видеозапись опубликовала телекомпания CNN.

По словам президента, на улицах столицы разбросан мусор, здания разрисованы граффити, а дороги города в плохом состоянии. «Мы хотим, чтобы столица была великой и безопасной. И мы этого добьемся. Для этого нужно обеспечить чистоту и принять другие меры», - отметил Трамп.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии газете Politico заявила, что несмотря на то, что Вашингтон - «прекрасный город», в нем уже слишком долго царит преступность.

Как отмечает издание, Трамп высказался о ситуации в столице после того, как группа подростков избила и обокрала в Вашингтоне 19-летнего сотрудника американской администрации Эдварда Користина. В этой связи Трамп заявил, что преступность в городе вышла из-под контроля, а участники подростковых банд нападают, грабят и калечат прохожих, «зная, что немедленно будут освобождены».

Как пишет газета Politico, Трамп ранее высказывал идею усилить контроль над столицей, в частности перевести город под федеральное управление. Сейчас юристы американской администрации изучают этот вопрос, отметил американский президент.

Источник: РГ