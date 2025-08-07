Для украинских детей организована экскурсия в «Габаленд» и Нохургёль - ФОТО
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало экскурсии для 30 украинских детей, которые были привезены в страну и привлечены к реабилитационным мероприятиям.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, они ознакомились с живописной природой Габалы и Нохургёлем, а также весело провели время в развлекательном центре «Габаленд».
В период реабилитации для украинских детей будут организованы поездки и в другие регионы нашей страны.
Отметим, что в рамках 10-дневной программы социальной реабилитации детям, размещенным в Габалинском детском реабилитационном центре агентства, оказывается поддержка в стабилизации их эмоционального состояния и интеграции в общество.
Дети привлекаются к таким реабилитационным процедурам, как лечебный массаж, лечебные бассейны и ванны, арт-терапия, трудотерапия, а также участвуют в индивидуальной и групповой терапии, проводимой профессиональным психологом.