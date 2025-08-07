Пожар в лесу под Масаллы охватил 1 гектар - ВИДЕО

В Масаллинском районе, в лесном массиве села Гариблер, произошёл пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании.

«В связи с сообщением на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться на большую территорию. В результате пожара сгорела сухая трава и кустарник на площади 1 га. Лесная полоса была защищена от огня», - говорится в сообщении.