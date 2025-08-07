В Азербайджане обезврежена вооружённая наркогруппировка - ФОТО - ВИДЕО

В Балакенском районе в ходе совместных операций сотрудников полиции и пограничников были задержаны 6 человек.

Их подозревают в культивации наркотических средств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в совершении других тяжких преступлений.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых в труднодоступных высокогорных районах, были обнаружены 3 плантации наркотических растений, передает 1news.az.

Были установлены и задержаны лица, занимавшиеся посевом конопли: 54-летний ранее судимый Тахир Исмаилов, его 49-летний родственник Октай Гулуев и их 59-летний знакомый Низами Гараев.

При осмотре территории были найдены растения, содержащие наркотические вещества, 2 незаконно хранившихся охотничьих ружья и другие вещественные доказательства.

Подозреваемые заявили, что выращивали и ухаживали за кустами конопли с целью получения прибыли.

В ходе других оперативных мероприятий были задержаны ещё 3 человека — Орудж Оруджов, Эльвин Папаев и Насир Йетимов, которые организовали оборот наркотических средств и совершали другие преступления.

Также в результате операции, проведённой сотрудниками отдела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, были обнаружены 2 автомата Калашникова и 4 охотничьих ружья, спрятанных в горной местности.

Оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.