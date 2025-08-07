Лига конференций: «Араз-Нахчыван» крупно уступил «Омонии»

"Араз-Нахчыван" потерпел поражение в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Команда под руководством главного тренера Эльмара Бахшиева принимала кипрскую "Омонию" в Баку.

Встреча на "Далга Арене" завершилась победой гостей со счетом 4:0.

В составе гостей отличился Лоизос Лоизу на 13-й и 22-й минутах, а 55-й мин. - Эвандро, а на 58-й мин. - Стефан Йоветич.

Ответный матч состоится 14 августа в Никосии.

Отметим, что победитель пары встретится в плей-офф с проигравшим в паре ПАОК (Греция) - "Вольфсбергер" (Австрия).