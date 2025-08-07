Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

Власти Казахстана через несколько месяцев подготовят окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

"Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

Источник: ТАСС