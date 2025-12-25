Z-блоги: Армия РФ потеряла контроль над Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над Купянском в Харьковской области - городом, о захвате которого Генштаб ВС РФ ранее отчитывался президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщил связанный с Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь". По его данным, ситуация в Купянске для российских войск "хуже критической".

"В самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической и на восточном берегу тоже", - говорится в сообщении. Также отмечается, что утрачена "немалая часть плацдарма" на западном берегу реки Оскол, в частности села Кондрашовка, Радьковка и Московка. Кроме того, ВСУ контроль над окрестностями молочно-консервного комбината, пишет "Рыбарь".

Одно из действующих в Купянске подразделений армии РФ за декабрь потеряло почти 150 военных "в попытках реализовать ложные доклады <...> на подступах к одному из "освобожденных" в ноябре населенников", говорится в сообщении.

По словам автора канала, первые заявления в ноябре о взятии Купянска под полный контроль прозвучали в момент, когда там действовали "исключительно сверхмалые группы". "Нормального закрепления в городе, впрочем, не было ни до, ни после заявления об освобождении", - констатирует "Рыбарь".

Telegram-канал также подчеркивает, что ложная информация, которую военное командование передает "наверх", вредит ситуации на фронте: "Из-за неверных докладов о ситуации наверх, резервы, которые "не понадобились" для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки".

Заявления "Рыбаря" поддержали и другие крупные Z-блоги. Канал "Два майора" назвал сообщения о взятии Купянска "информационно-психологической операцией", в которой "мы победили сами себя". А "Военный обозреватель" заявил, что российские военные потеряли контроль почти над всей территорией Купянска.

В начале декабря, накануне мирных переговоров американской делегации в Москве, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о якобы захвате Волчанска и "взятии" Купянска.

В тот же день в ВСУ заверили, что большая часть Купянска находится под контролем Украины . Это также соответствует карте украинского аналитического проекта DeepState по состоянию на 3 декабря.

Соучредитель DeepState Руслан Микула в комментарии DW заявил, что Силы обороны пытаются выбивать россиян, которые "не имеют существенных продвижений", а об окружении города речь вообще не идет.

Источник: DW