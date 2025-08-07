 Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:58 - Сегодня
«Министерство транспорта достаточно интенсивно работает, новые навыки приобрели наши специалисты в рамках работы с международными экспертами.

Международные эксперты из разных стран участвуют в работе. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе, она в ближайшее время вернется.

Стадия анализа завершается, стадия переходит к подготовке окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения. Через несколько месяцев будет окончательный отчет», - сообщил вице-премьер, передает Казинформ.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу.

«Единственный вопрос, я бы не хотел политизировать этот вопрос, каким образом он получил повреждения. На эти вопросы должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится. Насколько я знаю, они отправили запросы в другие страны, где на вооружении находится различного рода оружие, с такими поражающими элементами, которые были найдены в фюзеляже упавшего самолета. Поэтому истина до конца года, все требования будут до буквы, до точки выполнены», - добавил Канат Бозумбаев,

Комиссия, по его словам, выезжала в Баку, рабочие встречи были проведены с представителями авиационных властей, авиакомпании AZAL и Silkway Technics, которая обеспечивает техническое сопровождение и обслуживание судов, передает Tengrinews.

"Весь апрель проходили встречи уполномоченных представителей и их советников от Азербайджана, России, Embraer, а также ICAO. Они приняли решение по реконструкции, то есть выкладке заново конструкции гидравлической системы № 2, об отправке модульного блока авионики на исследование разработчику оборудования. Проведение экспертизы по гидравлической системе - почему она не сработала и перестали закрылки работать. В мае комиссия выезжала в Грозный, Ростов-на-Дону с целью проведения рабочих встреч и посещения объектов аэронавигационной системы аэропорта Грозного", - добавил вице-премьер.

"Каким образом он получил повреждения - на эти вопросы нам должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится", - сказал Бозумбаев.

Вице-премьера также спросили о причинах повреждения самолёта.

"Предварительное расследование катастрофы показало, что самолёт получил сквозные повреждения из-за проникновения внешних объектов. Придерживается ли комиссия по расследованию этого же мнения сейчас или есть другая версия?" - прозвучал вопрос на брифинге в правительстве, передает Tengrinews.kz.

Канат Бозумбаев ответил, что осколки внешних объектов находились в фюзеляже и полностью были изъяты следственно-оперативной группой. Генеральная прокуратура Казахстана направила их на взрывотехническую криминалистическую экспертизу.

"Мы ждём завершения экспертизы. На базе этой экспертизы можно сделать вывод, что произошло. А в рамках визуального осмотра - я даже сам своими глазами видел эти отверстия и руками трогал. Поэтому любой вывод будет сделан на основе криминалистической и взрывотехнической экспертиз. Мы знаем, когда получил повреждения самолёт, мы не знаем - чем. Чтобы ответить "чем", нужен результат вот этих двух экспертиз по линии правоохранительных органов", - ответил вице-премьер.

СМИ уточнили, есть ли предварительные сроки - когда Генпрокуратура предоставит результаты этих экспертиз.

"Сложно об этом говорить. Такого вида вооружения, к сожалению, в Казахстане нет, поэтому соответствующие запросы и требования направлены Генеральной прокуратурой в соответствующие государства", - сказал Канат Бозумбаев.

10:49

Власти Казахстана через несколько месяцев подготовят окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

"Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года близ Актау на западе Казахстана. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили.

Источник: ТАСС

