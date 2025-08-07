 В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

Одна из ведущих агропромышленных компаний страны — «Agro Dairy» — официально объявила о завершении сезона уборки зерновых 2025 года с рекордными результатами.

В этом году растениеводческое подразделение компании достигло наивысших показателей по урожайности и качеству продукции за всю историю своей деятельности. Переработав более 55 тысяч тонн местной пшеницы, «Agro Dairy» установила новый национальный рекорд по производству продовольственной пшеницы.

По состоянию на сегодняшний день, общее производство высококачественной пшеницы и ячменя на полях компании составило 82,3 тысячи тонн, значительная часть которых приходится на хозяйства в Гаджигабульском и Товузском районах.

Особенно высокие показатели урожайности были достигнуты на участках с применением технологии кругового (пивотного) орошения. Так, на 497 гектарах в хозяйстве Гаджигабула урожайность пшеницы составила 7,8 т/га — один из лучших результатов в регионе. В Товузе на площади 1649 гектаров был установлен новый региональный рекорд с урожайностью 7,5 т/га.

Генеральный директор компании «Agro Dairy» Ниязи Амирбеков отметил, что достигнутые результаты стали плодом более чем десятилетней целенаправленной стратегии, профессионального управления и системной работы компании:

«Эти достижения — лишь начало пути развития компании. В полученных результатах огромную роль сыграла государственная поддержка аграрного сектора, в частности, субсидии в рамках программы продовольственной пшеницы. Эти меры стимулируют фермеров и крупные хозяйства на применение современных агротехнических решений и высокорепродуктивных семян, что способствует росту урожайности и производству качественной продовольственной пшеницы. Благодаря этим механизмам «Agro Dairy» не только расширила свои производственные возможности, но и внесла стратегический вклад в укрепление продовольственной безопасности страны».

Впервые в этом году значительных успехов удалось добиться и на неорошаемых землях Карабахского региона. В целом, с посевных площадей пшеницы и ячменя было собрано более 18 тысяч тонн продукции, что является впечатляющим результатом для региона.

Статистические данные подтверждают: нынешняя уборочная кампания стала самой успешной в истории компании — с рекордными показателями урожайности на больших посевных площадях.

Стоит отметить, что при государственной поддержке в хозяйствах компании продолжается системное внедрение современных систем орошения. Пивотные, капельные и дождевальные установки обеспечивают рациональное использование водных ресурсов и повышение урожайности. Так, только с 10 317 гектаров, охваченных круговым орошением, в текущем году было получено 69 054 тонны продукции — яркое доказательство эффективности данного подхода.

По словам исполнительного директора по растениеводству компании «Agro Dairy» Рамиля Мамедова, достигнутые показатели урожайности наглядно демонстрируют результативность современных агротехнических решений и технологий орошения. Компания планирует масштабировать эту модель на ещё более обширные посевные площади.

Компания «Agro Dairy», работающая по четырём основным направлениям, объединяет 14 специализированных предприятий и реализует интегрированную модель, охватывающую всю цепочку создания ценности — от земли до стола. Благодаря сертифицированным семенам, высокому качеству продукции и высокой урожайности компания признана надёжным партнёром фермеров и одним из лидеров аграрного сектора страны.

Дополнительная информация: agrodairy.az

На правах рекламы

Поделиться:
287

Актуально

Общество

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

В мире

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Общество

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Общество

AZAL начинает полеты в два города Ирана

Общество

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

AZAL начинает полеты в два города Ирана

В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Азербайджане произошло второе землетрясение за день

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

5000 манатов за пост: Сколько стоит реклама у азербайджанских блогеров? - ВИДЕО

Последние новости

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Ушаков подтвердил возможность скорой встречи Путина и Трампа

Сегодня, 12:23

Скончался член сборной Азербайджана по стрельбе

Сегодня, 12:12

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Agile Spirit – 2025»

Сегодня, 12:08

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Сегодня, 12:05

Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

Сегодня, 11:45

В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

Сегодня, 11:28

В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:23

AZAL начинает полеты в два города Ирана

Сегодня, 11:15

В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

Сегодня, 11:10

На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

Сегодня, 11:05

В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

Сегодня, 11:00

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей

Сегодня, 10:55

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

Сегодня, 10:49

В Азербайджане установлены новые расценки для операторов связи

Сегодня, 10:45

«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами

Сегодня, 10:42

Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

В США взломали электронную систему федеральных судов

Сегодня, 10:32

На Солнце произошла сильная вспышка

Сегодня, 10:25

По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:18
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45