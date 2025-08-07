В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

Одна из ведущих агропромышленных компаний страны — «Agro Dairy» — официально объявила о завершении сезона уборки зерновых 2025 года с рекордными результатами.

В этом году растениеводческое подразделение компании достигло наивысших показателей по урожайности и качеству продукции за всю историю своей деятельности. Переработав более 55 тысяч тонн местной пшеницы, «Agro Dairy» установила новый национальный рекорд по производству продовольственной пшеницы.

По состоянию на сегодняшний день, общее производство высококачественной пшеницы и ячменя на полях компании составило 82,3 тысячи тонн, значительная часть которых приходится на хозяйства в Гаджигабульском и Товузском районах.

Особенно высокие показатели урожайности были достигнуты на участках с применением технологии кругового (пивотного) орошения. Так, на 497 гектарах в хозяйстве Гаджигабула урожайность пшеницы составила 7,8 т/га — один из лучших результатов в регионе. В Товузе на площади 1649 гектаров был установлен новый региональный рекорд с урожайностью 7,5 т/га.

Генеральный директор компании «Agro Dairy» Ниязи Амирбеков отметил, что достигнутые результаты стали плодом более чем десятилетней целенаправленной стратегии, профессионального управления и системной работы компании:

«Эти достижения — лишь начало пути развития компании. В полученных результатах огромную роль сыграла государственная поддержка аграрного сектора, в частности, субсидии в рамках программы продовольственной пшеницы. Эти меры стимулируют фермеров и крупные хозяйства на применение современных агротехнических решений и высокорепродуктивных семян, что способствует росту урожайности и производству качественной продовольственной пшеницы. Благодаря этим механизмам «Agro Dairy» не только расширила свои производственные возможности, но и внесла стратегический вклад в укрепление продовольственной безопасности страны».

Впервые в этом году значительных успехов удалось добиться и на неорошаемых землях Карабахского региона. В целом, с посевных площадей пшеницы и ячменя было собрано более 18 тысяч тонн продукции, что является впечатляющим результатом для региона.

Статистические данные подтверждают: нынешняя уборочная кампания стала самой успешной в истории компании — с рекордными показателями урожайности на больших посевных площадях.

Стоит отметить, что при государственной поддержке в хозяйствах компании продолжается системное внедрение современных систем орошения. Пивотные, капельные и дождевальные установки обеспечивают рациональное использование водных ресурсов и повышение урожайности. Так, только с 10 317 гектаров, охваченных круговым орошением, в текущем году было получено 69 054 тонны продукции — яркое доказательство эффективности данного подхода.

По словам исполнительного директора по растениеводству компании «Agro Dairy» Рамиля Мамедова, достигнутые показатели урожайности наглядно демонстрируют результативность современных агротехнических решений и технологий орошения. Компания планирует масштабировать эту модель на ещё более обширные посевные площади.

Компания «Agro Dairy», работающая по четырём основным направлениям, объединяет 14 специализированных предприятий и реализует интегрированную модель, охватывающую всю цепочку создания ценности — от земли до стола. Благодаря сертифицированным семенам, высокому качеству продукции и высокой урожайности компания признана надёжным партнёром фермеров и одним из лидеров аграрного сектора страны.

Дополнительная информация: agrodairy.az

На правах рекламы