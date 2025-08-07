 На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

Фаига Мамедова11:05 - Сегодня
На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

В Ясамальском районе Баку начался снос зданий на территории, известной как бывшая «Советская».

Эти строения были признаны аварийными, исчерпали свой эксплуатационный ресурс и негативно влияли на эстетический вид города.

Как стало известно 1news.az, работы по сносу проводятся в рамках градостроительных планов и направлены на повышение безопасности жителей. Этот процесс создаст основу для реализации новых, более эффективных проектов.

Снос зданий позволит расширить Центральный парк, который уже достиг площади 35,4 гектара благодаря трём открытым очередям. Создание такой обширной зелёной зоны в центре города имеет важное экологическое и эстетическое значение. Популярный среди жителей и гостей столицы парк станет ещё больше.

Работы по сносу направлены на создание новых зелёных зон, реализацию социально значимых проектов и общее благоустройство города.

Поделиться:
1187

Актуально

Общество

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

В мире

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Общество

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Общество

AZAL начинает полеты в два города Ирана

Общество

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

AZAL начинает полеты в два города Ирана

В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Задержан глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский

Какой будет погода в Баку в первый день августа?

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Последние новости

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Ушаков подтвердил возможность скорой встречи Путина и Трампа

Сегодня, 12:23

Скончался член сборной Азербайджана по стрельбе

Сегодня, 12:12

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Agile Spirit – 2025»

Сегодня, 12:08

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Сегодня, 12:05

Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

Сегодня, 11:45

В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

Сегодня, 11:28

В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:23

AZAL начинает полеты в два города Ирана

Сегодня, 11:15

В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

Сегодня, 11:10

На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

Сегодня, 11:05

В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

Сегодня, 11:00

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей

Сегодня, 10:55

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

Сегодня, 10:49

В Азербайджане установлены новые расценки для операторов связи

Сегодня, 10:45

«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами

Сегодня, 10:42

Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

В США взломали электронную систему федеральных судов

Сегодня, 10:32

На Солнце произошла сильная вспышка

Сегодня, 10:25

По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:18
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45