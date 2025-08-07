На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

В Ясамальском районе Баку начался снос зданий на территории, известной как бывшая «Советская».

Эти строения были признаны аварийными, исчерпали свой эксплуатационный ресурс и негативно влияли на эстетический вид города.

Как стало известно 1news.az, работы по сносу проводятся в рамках градостроительных планов и направлены на повышение безопасности жителей. Этот процесс создаст основу для реализации новых, более эффективных проектов.

Снос зданий позволит расширить Центральный парк, который уже достиг площади 35,4 гектара благодаря трём открытым очередям. Создание такой обширной зелёной зоны в центре города имеет важное экологическое и эстетическое значение. Популярный среди жителей и гостей столицы парк станет ещё больше.

Работы по сносу направлены на создание новых зелёных зон, реализацию социально значимых проектов и общее благоустройство города.