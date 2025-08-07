В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

Центральный банк Азербайджана изменил регуляторную рамку, касающуюся задолженности по потребительским кредитным картам.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В распространённом заявлении главного финансового регулятора отмечается, что меры направлены на более ответственное и устойчивое кредитование, предотвращение избыточной закредитованности населения и обеспечение капитальной устойчивости банковской системы».

В.Байрамов также подробно разъяснил в своей публикации о том, зачем потребовались эти меры и главное - помогут ли новые правила остановить избыточную, а в ряде случаев и искусственную закредитованность населения: «Наблюдения показывают, что в последнее время одной из причин просрочек по потребительским кредитам стало открытие кредитных линий, не соответствующих платёжеспособности клиентов, а также начисление необоснованно высоких штрафных процентов за просрочки. Если на начало года объём проблемных кредитов в стране составлял 475 миллионов манатов, то к середине года он вырос до 527 миллионов. Это означает, что за первое полугодие объём просроченных кредитов увеличился более чем на 10%. В то же время общий кредитный портфель вырос с 24 миллиардов 890 миллионов манатов до 25 миллиардов 991 миллиона, то есть, всего на 4,4%. Это также означает, что рост объёма проблемных кредитов был более чем в два раза выше по сравнению с общим ростом кредитного портфеля. Такая динамика не может считаться положительной для банковского сектора. Кроме того, наблюдался рост доли долговой нагрузки в располагаемом доходе населения. На этом фоне необходимость в пересмотре критериев для открытия кредитных линий стала очевидной».

По словам депутата, согласно изменениям, лимит по кредитной карте заёмщика ограничивается пятикратным размером его чистого (после уплаты налогов) дохода: «Центральный банк считает, что таким образом банки смогут заблаговременно предотвращать возможные риски. Кроме того, согласно новым правилам, кредитные линии, обеспеченные наличными средствами, а также банковскими активами или драгоценными металлами, не подпадают под ограничение в размере пятикратного чистого дохода. Согласно новому требованию, совокупный объём потребительских кредитных линий, превышающий установленный лимит, не должен составлять более 1% капитала первого уровня банка (после вычетов). То есть, если чистый доход гражданина составляет 1000 манатов, сумма доступного ему лимита по кредитной карте не может превышать 5000 манатов. При этом учитываются и другие долговые обязательства заёмщика. Однако если заём оформлен наличными средствами и при этом обеспечен залогом, то указанные ограничения на него не распространяются».

Другое нововведение касается отнесения овердрафтных лимитов к понятию кредитных линий, при этом коэффициент конвертации в кредит для потребительских кредитных карт установлен на уровне 40%.

Также предусмотрено, что в период нахождения потребительских кредитных линий на внебалансовых счетах к ним будет применяться 100% степень риска.

«Для понимания: овердрафт - это услуга, позволяющая держателю карты потратить больше средств, чем имеется на счёте. По сути, это форма кредита, доступная заёмщику при нехватке средств. Важно отметить, что некоторые банки, предоставляя услугу овердрафта, создают чрезмерную финансовую нагрузку на клиентов за счёт высоких процентных ставок. С этой точки зрения в данном направлении остаётся необходимость дальнейшего совершенствования регулирования», - продолжает Вугар Байрамов.

Подытоживая, депутат отмечает, что «в целом новые правила Центрального банка заслуживают одобрения и могут снизить избыточную закредитованность граждан, однако, безусловно, приоритетом остаётся дальнейшее углубление регулирования в этом направлении».