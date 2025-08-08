Какой погоды ждать в выходные?

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 августа ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит +23...+27 °C, днём +32...+36 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70–75 %, днём - 45–50 %.

В районах Азербайджана также ожидается в основном сухая погода. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами и градом. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, временами будет усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха ночью составит +22...+26 °C, днём +33...+38 °C. В горах ночью +15...+20 °C, днём +23...+28 °C.