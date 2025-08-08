В Самухе открылся музей памяти национального героя Хокумы Алиевой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В селе Алыушагы Самухского района прошло мероприятие, приуроченное ко дню рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия состоялось также открытие музея памяти Хокумы Алиевой, созданного по инициативе семьи национального героя.

13:52

8 августа - день рождения Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как напоминает Oxu.Az, Хокума Джалил гызы Алиева родилась в 1991 году в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района.

После оккупации ее родного села армянами в 1993 году, семья временно поселилась в селе Гарадемирчи Бардинского района. В 1996 году Хокума переехала в Россию, где некоторое время жила в Волгоградской области и училась в школе №78. Позже ее семья вернулась в Азербайджан и поселилась в Гяндже. После окончания полной средней школы №30 имени В.Веиселова, она набрала 612 баллов и поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета.

Хокума Алиева продолжила своё образование в магистратуре и докторантуре. С 2016 года она работала в «Азербайджанских авиалиниях» (AZAL), сначала в качестве переводчика, а затем бортпроводника.

Хокума Алиева погибла в декабре 2024 года в результате крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный. Авиакатастрофа произошла в 3 км от города Актау.

В последние минуты жизни она успокаивала пассажиров, произнося фразу «Всё будет хорошо», которая навсегда осталась в памяти людей.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокуме Алиевой за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время авиакатастрофы, произошедшей при выполнении рейса Баку—Грозный, пассажирского самолёта Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» было присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно).

