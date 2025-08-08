Турецкие СМИ широко освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО
Ведущие телеканалы, информационные агентства, газеты и новостные сайты Турции широко освещают рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, особое внимание масс-медиа братской страны уделили предстоящей встрече лидеров Азербайджана, Армении и США.
Подчеркивается критическая значимость встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом США Дональдом Трампом для перспектив устойчивого мира на Южном Кавказе.
Особое внимание уделено теме восстановления транспортных коммуникаций в регионе. Обсуждаются формулы открытия Зангезурского коридора, приводятся мнения ведущих экспертов и аналитиков по данному вопросу.
Акцентируется внимание на сообщениях о готовности Баку и Иревана к роспуску Минской группы ОБСЕ.
Делаются ссылки на заявления официальных лиц США, подчеркивающих значимость сегодняшней встречи в Белом доме.
Напоминается о неоднократных визитах представителей администрации Дональда Трампа на Южный Кавказ.