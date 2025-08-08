В Евлахе произошла цепная авария: есть погибший и пострадавшие

В Евлахском районе Азербайджана произошло столкновение трёх автомобилей, в результате которого один человек погиб, а двое получили увечья.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, один человек (личность уточняется) скончался на месте происшествия от полученных травм.

В результате аварии также пострадали Х.Халилов, 1956 года рождения, и И.Джафарова, 2004 года рождения. Оба с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По данному факту ведётся расследование.