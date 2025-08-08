Совершивший развратные действия в отношении малолетней в Сабирабаде арестован на 4 месяца

В Сабирабадском районном суде рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Мардана Гусейнова, совершившего развратные действия в отношении малолетней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, на заседании суда под председательством судьи Нураддина Багирова в отношении М.Гусейнова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Напомним, 5 августа в Сабирабаде было распространено видео, на котором 64-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Читайте по теме:

Полиция задержала мужчину за аморальные действия в отношении ребенка - ФОТО

#uşaqlariqoruyaq: в Азербайджане требуют пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей