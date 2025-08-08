ХАМАС выразил готовность к соглашению с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило свою готовность предпринять шаги для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале, в связи с планами еврейского государства расширить операцию в палестинском анклаве.

"Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения", - говорится в тексте.

Источник: ТАСС