В Сумгайыте пассажирский автобус протаранил заправку - ВИДЕО

В Сумгайыте пассажирский автобус врезался в автозаправочную станцию, в результате чего один человек оказался заблокирован в салоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС были немедленно направлены на место происшествия.

При оценке ситуации было установлено, что пассажирский автобус марки «Isuzu» врезался в АЗС на обочине дороги. Один человек оказался зажат в деформированном автомобиле.

В результате спасательных мероприятий пострадавший был извлечён из транспортного средства и передан бригаде скорой медицинской помощи.