Администрация США отменила программу Байдена на $7 млрд по солнечной энергии
Администрация США отменила программу экс-президента страны Джо Байдена на $7 млрд по солнечной энергии для малоимущих граждан.
Об этом 7 августа заявил глава агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин.
«Сегодня агентство по охране окружающей среды при [президенте США Дональде] Трампе объявляет, что мы окончательно закрываем программу «Солнечная энергия для всех»», — написал он в соцсети X.
Зелдин отметил, что агентство по охране окружающей среды лишилось законных полномочий администрировать проект, направленный на сокращение выбросов парниковых газов.
Источник: iz.ru
