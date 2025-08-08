Фактическая погода в Азербайджане: от жары +41 до града

По состоянию на 8 августа в Азербайджане была зафиксирована преимущественно сухая погода, однако днём в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди с грозами.

Как передает 1news.az, об этом сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Количество осадков в Дашкесане, Гусаре, Грызе (Губа) и на Шахдаге составило от 1 до 8 мм.

7 августа, примерно с 16:38 до 16:46, на Шахдаге выпал град диаметром 4 мм.

Максимальная температура воздуха 7 августа в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 36 градусов, в горных районах - 30 градусов, а в низменных районах, включая Нахчыванскую Автономную Республику, - 41 градус.