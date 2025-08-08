Израильский Кабмин одобрил взятие города Газа под контроль

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия города Газа под контроль, сообщили агентства AP и Reuters.

Решение принято после ночного совещания израильских высших должностных лиц - несмотря на усиливающиеся международные призывы к прекращению войны и протесты многих жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее обрисовал ряд планов в интервью Fox News, заявив, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа. Израильские военные уже контролируют около трех четвертей анклава.

Масштабная наземная операция может привести к перемещению десятков тысяч человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила авиаудары по городу Газа и проводила там многочисленные рейды. Однако это один из немногих районов анклава, который не был превращен в израильскую буферную зону и не подвергся эвакуации.

Масштабная наземная операция в этой зоне может привести к перемещению десятков тысяч человек и еще больше затруднить доставку продовольствия, отметило агентство AP.

Источник: DW