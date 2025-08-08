В Баку медики спасли мужчину с проникающим ранением живота и трёхлитровой кровопотерей - ФОТО

1 августа в тяжёлом состоянии в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра был доставлен мужчина 2004 года рождения с проникающим ранением металлическим предметом в брюшную полость.

В ходе проведённых обследований ему был поставлен диагноз: проникающее ранение передней брюшной стенки с повреждением желудка, поджелудочной железы и брюшной аорты, острая кровопотеря и геморрагический шок, сообщает 1news.az со ссылкой на Клинический медицинский центр.

Было принято решение о немедленном проведении операции - хирургическое вмешательство выполнили врачи отделения общей хирургии Рауф Мирзаев и Майя Худиева.

В результате успешной операции из брюшной полости пациента была удалена скопившаяся кровь объёмом 3 литра и сгустки, проведено восстановление повреждённых органов - затем в отделении была начата стационарная терапия. После проведённого интенсивного лечения его состояние было оценено как стабильное, и он был выписан домой.