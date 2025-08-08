 Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении | 1news.az | Новости
Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении

First News Media11:40 - Сегодня
Власти Грузии не готовы подписывать соглашение о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, поскольку у республики и так заявлено, что единственным выходом для восстановления территориальной целостности является мирный путь.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении - прим. ТАСС). Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности - мирный путь. Мы об этом заявляем и никакого разговора о документе или соглашении быть не может", - сказал Кобахидзе.

271

