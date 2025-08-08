Дорожная полиция указала скутерам их место на дороге - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) ответило на один из самых часто задаваемых вопросов от граждан, разъяснив правила использования скутеров.

Как передает 1news.az, в своей просветительской рубрике «Один вопрос - один ответ» ГУ ГДП сообщило, что согласно законодательству, водители скутеров должны двигаться по велосипедной полосе, если она есть.

В случае её отсутствия, им следует передвигаться по правой стороне проезжей части.