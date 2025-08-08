В Кюрдамире перевернулась машина, есть пострадавшие - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Сор-Сор.

Водитель Шохрат Мамедов, управляя автомобилем марки Mitsubishi, потерял контроль над управлением.

В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель и его пассажиры, 34-летний Аждан Асгар оглу Аббаслы и 42-летний Паша Хамид оглу Бахшиев, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были немедленно доставлены машиной скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением врачей.

По факту ведётся расследование.