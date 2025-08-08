В Кюрдамире перевернулась машина, есть пострадавшие - ФОТО
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Сор-Сор.
Водитель Шохрат Мамедов, управляя автомобилем марки Mitsubishi, потерял контроль над управлением.
В результате машина съехала с дороги и перевернулась.
Водитель и его пассажиры, 34-летний Аждан Асгар оглу Аббаслы и 42-летний Паша Хамид оглу Бахшиев, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были немедленно доставлены машиной скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением врачей.
По факту ведётся расследование.
