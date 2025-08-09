На странице президента Ильхама Алиева в Х размещены фото со встречи с Дональдом Трампом
В официальном аккаунте президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальной сети X размещены фотографии со встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağ Evə gəldi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp dövlətimizin başçısını qarşıladı.https://t.co/ssLzQ1OmZr pic.twitter.com/hM4E6zyxDK — İlham Əliyev (@azpresident) August 8, 2025
