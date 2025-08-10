В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

Самолет Turkish Airlines, летевший рейсом TK2225 из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.

Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

Лайнер вылетел в 13:33 по бакинскому времени и в 14:20 приземлился в Анкаре, отклонившись от маршрута.

По данным портала, в аэропорту владельца наушников и еще одного пассажира, у кототого произошла паническая атака во время пожара, передали медикам и органам безопасности.

Сервис Flightradar24 зафиксировал, что самолет уже покинул Анкару и в 14:58 прибыл в Стамбул.

Источник: Gazeta.Ru