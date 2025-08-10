 Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

First News Media18:20 - Сегодня
Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, в том числе голову и руку мумии и погребальную стелу.

Об этом 10 августа сообщил портал Ahram Online.

«Верховный совет по древностям (SCA) официально принял артефакты в субботу (9 августа. — Ред.) в штаб-квартире иинистерства иностранных дел в новой административной столице», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По словам министра туризма и древностей шерифа Фати, возвращение данных артефактов отражает приверженность Египта защите своего уникального наследия. Он также выразил благодарность правительствам Германии и Соединенного Королевства за роль в содействии возвращению сокровищ.

Британская сторона вернула Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, погребальные маску из бусин и множество амулетов, а также сосуд из фаянса, синюю фаянсовую погребальную флягу XVIII династии и фрагмент бронзовой короны.

ФРГ в свою очередь вернула череп и руку неизвестной мумии и амулет в форме анкха, который в Древнем Египте считается символом жизни.

Артефакты привезли в египетский музей на каирской площади Тахрир. Их будут готовить к реставрации для специальной выставки недавно возвращенных сокровищ.

Источник: Iz.Ru

Поделиться:
165

Актуально

Xроника

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Xроника

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Xроника

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

В мире

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

В Конго 13 человек погибли и шесть школ сгорели из-за пожаров

В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

Украина готовится к визиту Эрдогана

Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

Датский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

Последние новости

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Сегодня, 18:40

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Сегодня, 18:20

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:00

В Конго 13 человек погибли и шесть школ сгорели из-за пожаров

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:28

В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

Сегодня, 17:17

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:48

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

Сегодня, 16:00

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Сегодня, 15:47

Британия может ввести новые санкции против Израиля

Сегодня, 15:20

Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

Сегодня, 15:00

Историческое мирное соглашение в Вашингтоне широко освещалось в малайзийской прессе - ФОТО

Сегодня, 14:30

Завтра на территории страны будет дождливая погода

Сегодня, 14:15

Посол Казахстана в Азербайджане: «Начинается новая эпоха мира и сотрудничества на Южном Кавказе»

Сегодня, 13:10

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

Сегодня, 13:00

МИД Словении: Мирный договор, несомненно, принесет новые возможности и процветание региону

Сегодня, 12:50

Более 1,3 тыс. новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья выявлено в Китае

Сегодня, 12:40

МИД Польши: С удовлетворением приветствуем историческую декларацию

Сегодня, 12:30

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сегодня, 12:20
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30