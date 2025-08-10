Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, в том числе голову и руку мумии и погребальную стелу.

Об этом 10 августа сообщил портал Ahram Online.

«Верховный совет по древностям (SCA) официально принял артефакты в субботу (9 августа. — Ред.) в штаб-квартире иинистерства иностранных дел в новой административной столице», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По словам министра туризма и древностей шерифа Фати, возвращение данных артефактов отражает приверженность Египта защите своего уникального наследия. Он также выразил благодарность правительствам Германии и Соединенного Королевства за роль в содействии возвращению сокровищ.

Британская сторона вернула Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, погребальные маску из бусин и множество амулетов, а также сосуд из фаянса, синюю фаянсовую погребальную флягу XVIII династии и фрагмент бронзовой короны.

ФРГ в свою очередь вернула череп и руку неизвестной мумии и амулет в форме анкха, который в Древнем Египте считается символом жизни.

Артефакты привезли в египетский музей на каирской площади Тахрир. Их будут готовить к реставрации для специальной выставки недавно возвращенных сокровищ.

Источник: Iz.Ru