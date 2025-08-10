 Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну | 1news.az | Новости
Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

First News Media20:57 - Сегодня
10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ носят дружественный и братский характер. С удовлетворением были отмечены последний визит главы нашего государства в ОАЭ и его встреча с Президентом Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Была подчеркнута важность декларации и других документов, подписанных Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США, отмечено значение всего этого с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе. Была высоко оценена особая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Глава нашего государства коснулся значения состоявшейся в июле этого года в Абу-Даби двусторонней встречи между Азербайджаном и Арменией с точки зрения достигнутых договоренностей и выразил признательность Президенту Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за это.

Поздравив главу нашего государства с достигнутыми результатами, Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что они имеют историческое значение.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики, состоялся обмен мнениями о взаимных инвестициях.

Глава государства пригласил Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято.

Все новости
