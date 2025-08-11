 В Баку закрыли пожароопасный автосервис - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку закрыли пожароопасный автосервис - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:32 - Сегодня
В Баку приостановили деятельность пожароопасного автосервиса.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В ходе проверки в цеху были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Эти нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственному имуществу.

С учётом выявленных фактов грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности автосервиса. Копия этого решения была передана представителю объекта.

