Более 250 абитуриентов дисквалифицированы после пересдачи экзаменов в лицеи

25-27 июня были проведены централизованные экзамены в лицеи и гимназии.

В ходе экзаменов были зафиксированы случаи списывания. Позже, при сопоставлении результатов экзаменов с другой имеющейся у нас информацией, возникли подозрения в несоответствии результатов у некоторых учеников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом журналистам рассказал Турал Алышов, заведующий отделом по работе с особо одаренными детьми Института образования.

Турал Алышов отметил, что по поручению Министерства науки и образования была создана комиссия, которая начала масштабное расследование этих результатов.

«В результате расследования было установлено, что между результатами, показанными некоторыми учащимися на экзамене, и их реальным уровнем знаний существует серьёзная разница. По поручению министерства комиссия пригласила этих учеников на переэкзаменовку, а также провела беседы с родителями. Повторная проверка подтвердила, что результаты этих учащихся оказались значительно ниже показателей, полученных на первичном экзамене. В частности, были выявлены ученики, которые давали слабые ответы на аналогичные вопросы», - заявил Алышов.

Было отмечено, что в общей сложности на проверку были приглашены более 300 учащихся. Из них результаты примерно 50 человек были восстановлены. Результаты остальных учеников были аннулированы, и они не были допущены к процессу отбора.