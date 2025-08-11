В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами - ВИДЕО

В Агдеринском районе, в направлении сёл Ортакенд и Суговушан, а также на территории города Зангилан, продолжаются непрерывные работы по тушению пожаров на открытых участках.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Кроме того, силы МЧС, несмотря на жаркую и ветреную погоду, локализовали пожары в горной местности со сложным рельефом в районе сёл Чоракли и Емишджанлы Ходжавендского района, не дав огню распространиться на соседние территории.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению этих пожаров.

Отметим, что в операции по тушению огня задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также вертолёты Авиационного отряда.