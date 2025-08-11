 В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:32 - Сегодня
В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами - ВИДЕО

В Агдеринском районе, в направлении сёл Ортакенд и Суговушан, а также на территории города Зангилан, продолжаются непрерывные работы по тушению пожаров на открытых участках.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Кроме того, силы МЧС, несмотря на жаркую и ветреную погоду, локализовали пожары в горной местности со сложным рельефом в районе сёл Чоракли и Емишджанлы Ходжавендского района, не дав огню распространиться на соседние территории.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению этих пожаров.

Отметим, что в операции по тушению огня задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также вертолёты Авиационного отряда.

В БГУ появится новая специальность

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства - ВИДЕО

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

В Баку закрыли популярную зону для пикников

Пашинян представил Эрдогану результаты переговоров в Вашингтоне и договорился о продолжении политического диалога

Сегодня, 17:02

Рэпер Джиган отдыхает в Баку вместе с детьми - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Перестаньте скрежетать зубами: Зангезур не зависит от угроз Ирана

Сегодня, 16:46

Зам главы МИД Армении: Иреван рассчитывает на сдвиг в отношениях с Анкарой

Сегодня, 16:41

В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами - ВИДЕО

Сегодня, 16:32

Azercell поздравляет школьников с успехом на Международной олимпиаде по информатике

Сегодня, 16:18

Два азербайджанца получили шанс учиться в одном из лучших музыкальных вузов США - ФОТО

Сегодня, 16:10

Пашинян рассказал Макрону о прогрессе в мирных переговорах с Азербайджаном

Сегодня, 16:05

Более 250 абитуриентов дисквалифицированы после пересдачи экзаменов в лицеи

Сегодня, 16:00

С 11 августа движение на этой улице будет ограничено - ФОТО

Сегодня, 15:52

В Баку закрыли пожароопасный автосервис - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:32

Не берегу Куры обнаружен специальный туннель для выращивания конопли - ВИДЕО

Сегодня, 15:20

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Сегодня, 14:44

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Сегодня, 14:31

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Сегодня, 14:15

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Сегодня, 14:00

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Сегодня, 13:50
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30