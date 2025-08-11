В Баку на 10 дней перекроют разворот на одном из центральных мостов

С 12 августа в Баку будет полностью ограничено движение на развороте моста Багирова в Наримановском районе.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Как говорится в сообщении, движение будет перекрыто на 10 дней с 8:00 в связи с ремонтными работами, которые будет проводить ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Речь идёт о развороте на мосту, который ведет от станции метро «Кероглу» в центр города и обратно.

«Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым работам», — отмечается в заявлении.