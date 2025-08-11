На Солнце произошел мощный выброс плазмы
Быстрый и взрывной выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды.
Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды", - говорится в сообщении.
По данным лаборатории, всего событие охватило площадь диаметром около 500 тыс. км, что составляет треть видимого солнечного диска. Плазму выбросило в плоскости расположения планет.
Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.
Источник: ТАСС
