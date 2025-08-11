На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Быстрый и взрывной выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды.

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, всего событие охватило площадь диаметром около 500 тыс. км, что составляет треть видимого солнечного диска. Плазму выбросило в плоскости расположения планет.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

Источник: ТАСС