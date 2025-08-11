Лечение синдрома запястного канала включено в обязательное медицинское страхование

Синдром запястного канала (СЗК), или карпальный туннельный синдром, - это неврологическое заболевание, вызванное сдавлением срединного нерва в запястном канале.

Это узкое пространство в кисти, ограниченное костями и связками. Нелеченный синдром может серьёзно ухудшить качество жизни и привести к ограничению подвижности сустава.

Как передает 1news.az, диагностика и лечение СЗК включены в пакет обязательного медицинского страхования. Пациенты могут получить полный комплекс медицинских услуг, от диагностических процедур и физиотерапии до хирургического вмешательства, в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и в научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Диагноз ставится на основании жалоб пациента и клинического осмотра. Для диагностики используются электромиография (ЭМГ), электронейрография (ЭНГ), УЗИ, а в некоторых случаях - КТ и МРТ.

Лечение может быть консервативным или хирургическим. Консервативный подход включает иммобилизацию кисти, коррекцию метаболических нарушений и устранение воспаления. Если консервативное лечение неэффективно или заболевание запущено, проводится операция, направленная на увеличение объёма запястного канала и освобождение нерва.

Симптомы СЗК включают онемение, покалывание и слабость в пальцах, особенно в большом, указательном и среднем. Ощущения могут усиливаться ночью или при длительном удержании руки в одном положении. Это состояние часто описывают как «удар током».

Факторы риска развития синдрома включают тяжёлый физический труд, длительную работу за компьютером, частое воздействие вибрации, а также беременность, менопаузу, ожирение и некоторые хронические заболевания, такие как сахарный диабет и ревматоидный артрит. Синдром чаще встречается у женщин.