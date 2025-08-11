Госслужба заблокировала более 1 млн вредоносных электронных почт за 7 месяцев - ФОТО

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) в результате проведенного в январе-июле текущего года мониторинга и анализа выявила 573 индикатора кибератак.

В результате блокирования указанных индикаторов были предотвращены кибератаки типа APT (Advanced Persistent Threat), направленные и подготовленные специально против госструктур. Из общего числа индикаторов 206 были выявлены в ходе внутренних расследований Службы, а 367 - на основании обращений госструктур.

За 7 месяцев текущего года государственной службой электронной почты, работающей под постоянным контролем ГСССИБ, было обработано 7 455 124 электронных почты. Из них 6 103 281 были доставлены пользователям как безопасные, а 1 351 843 были идентифицированы как вредоносные и заблокированы.