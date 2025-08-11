Арестован водитель грузовика за опасные манёвры и неподчинение - ВИДЕО

Шохрат Гюльмирза оглу Камилов, водитель грузового автомобиля марки «КамАЗ», арестован за опасные манёвры на трассе Баку-Губа.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Главного управления Государственной дорожной полиции.

Водитель намеренно проигнорировал требование сотрудников дорожно-патрульной службы остановиться на стационарном посту. При проверке было также установлено, что он превысил допустимые габариты, вес и нагрузку на ось.

В отношении водителя были составлены соответствующие документы, а материалы дела направлены в суд. Решением суда он был приговорён к 10 суткам административного ареста.