Почему в Баку происходят цепные аварии? - Официальный ответ - ВИДЕО

«Одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий - несоблюдение некоторыми водителями безопасной дистанции во время движения», — говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Как сообщает 1news.az, анализ аварий, зафиксированных камерами наблюдения, показывает, что подобные инциденты чаще всего происходят на проспектах Гейдара Алиева, 8 Ноября, на Аэропортском и Мардакянском шоссе, а также на дорогах Бузовна-Зугульба и других участках в Баку.

Наблюдения также показывают, что некоторые водители, двигаясь с высокой скоростью в левом ряду и не соблюдая дистанцию, при резком торможении перед затором или препятствием становятся причиной цепных аварий. К сожалению, такие происшествия иногда приводят к травмам или смертельным исходам.

ЦИУТ напоминает водителям о пункте 50-й статьи Закона «О дорожном движении», согласно которому водитель обязан выбирать такую дистанцию, чтобы в случае резкого снижения скорости или неожиданной остановки впереди идущего транспортного средства избежать столкновения. Резкое торможение запрещено, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения ДТП.

Ниже представлены кадры некоторых аварий, произошедших в Баку из-за несоблюдения дистанции.